Дворкович представил трофей матча за звание чемпиона мира по шахматам

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Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович открыл церемонию матча за звание чемпиона мира по шахматам.
Дворкович представил трофей матча за звание чемпиона мира по шахматам
  • РИА Новости

«Этот оригинальный трофей достанется следующему лучшему шахматисту планеты. Оба гроссмейстера шли к этому моменту всю жизнь. И я объявляю матч, за которым будет следить весь мир, открытым», — цитирует Дворковича ТАСС.

Непомнящий 9 апреля сыграет в первой партии матча за звание чемпиона мира с Лижэнем в Астане. Россиянин в первой партии сыграет белыми фигурами. 

32-летний гроссмейстер является чемпионом Европы 2010 года, в составе сборной России он дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). В 2021 году Непомнящий выиграл турнир претендентов, но в матче за мировую шахматную корону уступил Карлсену.

Ранее тренер Непомнящего сравнил Лижэня с монахами Шаолиня.

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