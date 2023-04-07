Дворкович представил трофей матча за звание чемпиона мира по шахматам

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович открыл церемонию матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Этот оригинальный трофей достанется следующему лучшему шахматисту планеты. Оба гроссмейстера шли к этому моменту всю жизнь. И я объявляю матч, за которым будет следить весь мир, открытым», — цитирует Дворковича ТАСС.

Непомнящий 9 апреля сыграет в первой партии матча за звание чемпиона мира с Лижэнем в Астане. Россиянин в первой партии сыграет белыми фигурами.

32-летний гроссмейстер является чемпионом Европы 2010 года, в составе сборной России он дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). В 2021 году Непомнящий выиграл турнир претендентов, но в матче за мировую шахматную корону уступил Карлсену.

Ранее тренер Непомнящего сравнил Лижэня с монахами Шаолиня.