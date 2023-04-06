Тренер Непомнящего сравнил Лижэне с монахами Шаолиня

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, Владимир Поткин, высказался о китайце Дине Лижэне.

«Дин — шахматист очень высокого класса. Есть притча о монахах Шаолиня, которые в монастыре бьют множество раз по воде, отрабатывая один удар, а потом возвращаются спустя годы домой и разбивают рукой камень. Стиль Лижэня отсылает нас к этой мудрости, его отработанные приёмы приносят большой эффект на протяжении всей его карьеры», — сказал Поткин в интервью RT.

Ранее тренер Непомнящего рассказал о подготовке гроссмейстера к битве за шахматную корону.