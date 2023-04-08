Непомнящий: в плохие дни я играю в стиле обезьяны
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- © IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon
«По большей части все игроки стараются играть максимально универсально. Но в плохие дни я играю в стиле обезьяны», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».
Матч Непомнящий — Дин Лижэнь начнётся 9 апреля в Астане (Казахстан). Россиянин получил белые фигуры в первой партии.
Он уже играл матч за шахматную корону в 2021 году, в котором уступил Карлсену, отказавшемуся защищать свой титул.
Ранее Непомнящий оценил свою готовность к матчу за мировую шахматную корону.