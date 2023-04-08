Непомнящий: в плохие дни я играю в стиле обезьяны

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий ответил, может ли сравнить свой игровой стиль с каким-либо животным.
Непомнящий: в плохие дни я играю в стиле обезьяны
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon

«По большей части все игроки стараются играть максимально универсально. Но в плохие дни я играю в стиле обезьяны», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Матч Непомнящий — Дин Лижэнь начнётся 9 апреля в Астане (Казахстан). Россиянин получил белые фигуры в первой партии. 

Он уже играл матч за шахматную корону в 2021 году, в котором уступил Карлсену, отказавшемуся защищать свой титул.

Ранее Непомнящий оценил свою готовность к матчу за мировую шахматную корону.

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