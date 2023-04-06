Тренер Непомнящего: Ян вырос как шахматист, поднялся на более «высокий этаж»

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, Владимир Поткин, рассказал, как изменился его подопечный с предыдущей попытки завоевать шахматную корону в битве с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«С того времени Ян проделал действительно очень большой объём работы как теоретической, так и практической. И да, он вырос как шахматист. Можно сказать, что мы строим высотное здание — и Ян сейчас находится на более высоком этаже. Тот результат, который он показал на турнире претендентов в Мадриде, говорит, что вся работа была проведена в правильном направлении.

Я вижу, что Ян растёт как шахматист и спортсмен. Матч — это большой вызов и испытание. Я бы хотел, чтобы он раскрыл свой талант полностью, показал все свои способности и стал ещё сильнее. Я вижу, что у него по-прежнему очень высокий потенциал для роста. Я оптимистично настроен: верю в Яна и его победу», — заявил Поткин в интервью RT.

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