Грищук объяснил, в чём ошибся Непомнящий в первой партии матча с Дин Лижэнем

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Российский гроссмейстер Александр Грищук высказался о первой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.
Грищук объяснил, в чём ошибся Непомнящий в первой партии матча с Дин Лижэнем
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«Дин защищался идеально, а Ян, наоборот, видимо, был немного убаюкан тем, как легко к нему пришёл большой перевес. И допустил пару неточностей, после чего Дин уже не дал ему шансов на выигрыш. В ключевом моменте Ян мог взять пешку с5, но это привело бы к ничьей. И у него был реальный выбор — взять пешку а5 или поменять ферзей и добиться доминации. И, возможно, между этими двумя продолжениями и следовало выбирать. А Ян решил продолжить играть на инициативу, но ничего из этого не вышло», — цитирует Грищука РИА Новости.

Первая партия матча за шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем завершилась вничью.

Вторая партия состоится 10 апреля. Китайский гроссмейстер будет играть белыми фигурами.

Ранее Непомнящий признался, что чувствует себя в Казахстане как дома.

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