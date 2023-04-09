Непомнящий признался, что чувствует себя в Казахстане как дома

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как чувствует себя в Казахстане, где проходит матч за титул чемпиона мира по шахматам с китайцем Дин Лижэнем.

«Думаю, здесь мне комфортнее, чем в Дубае. Там место проведения матча оказалось не таким хорошим, как казалось, здесь намного лучше. Приятно, русский — один из двух главных языков здесь, немного чувствую себя как дома, это хорошо», — сказал россиянин на пресс-конференции.

Первая партия матча за шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем завершилась вничью.

Вторая партия состоится 10 апреля. Китайский гроссмейстер будет играть белыми фигурами.

Ранее Дин Лижэнь оценил свою игру в первой партии за шахматную корону.