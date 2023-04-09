Непомнящий признался, что чувствует себя в Казахстане как дома
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«Думаю, здесь мне комфортнее, чем в Дубае. Там место проведения матча оказалось не таким хорошим, как казалось, здесь намного лучше. Приятно, русский — один из двух главных языков здесь, немного чувствую себя как дома, это хорошо», — сказал россиянин на пресс-конференции.
Первая партия матча за шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем завершилась вничью.
Вторая партия состоится 10 апреля. Китайский гроссмейстер будет играть белыми фигурами.
Ранее Дин Лижэнь оценил свою игру в первой партии за шахматную корону.