Карякин: первую партию за шахматную корону никто не может занести себе в актив

Гроссмейстер Сергей Карякин высказался о первой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.

«В первой партии соперники находились в поисках своей лучшей игры. Видна общая нервозность. Также видно, что Дин не в своей тарелке, допускал ошибки, получил неприятную позицию. Глобально первую партию никто не может занести себе в актив», — цитирует Карякина ТАСС.

Первая партия матча за шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем завершилась вничью.

В настоязий момент проходит вторая партия. Китайский гроссмейстер играет белыми фигурами.

Ранее Александр Грищук объяснил, в чём ошибся Непомнящий в первой партии матча с Дин Лижэнем.