Карякин: первую партию за шахматную корону никто не может занести себе в актив
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«В первой партии соперники находились в поисках своей лучшей игры. Видна общая нервозность. Также видно, что Дин не в своей тарелке, допускал ошибки, получил неприятную позицию. Глобально первую партию никто не может занести себе в актив», — цитирует Карякина ТАСС.
Первая партия матча за шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем завершилась вничью.
В настоязий момент проходит вторая партия. Китайский гроссмейстер играет белыми фигурами.
Ранее Александр Грищук объяснил, в чём ошибся Непомнящий в первой партии матча с Дин Лижэнем.