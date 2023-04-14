Смагин: Непомнящий сделал грубейший «зевок» в четвёртой партии с Лижэнем

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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин оценил игру Яна Непомнящего в четвёртой партии матча за мировую шахматную корону с Дин Лижэнем.

«Ян практически справился с проблемами, но что произошло в тот момент, когда он сделал такой грубейший «зевок», может сказать только Ян. Имею в виду ход «конь D4», — цитирует Смагина ТАСС.

По мнению международного гроссмейстера, у Непомнящего было несколько ходов, самый простой — защитить пешку.

«Позиции равные, даже чёрными проще играть. Да и другие ходы не проигрывали, а этот проигрывает сразу, точнее, у белых настолько легкая игра, что даже не надо напрягаться», — добавил Смагин.

В четвёртой партии россиянин играл чёрными фигурами и сдался на 47-м ходу. Счёт в противостоянии — 2:2. Следующая партия состоится 15 апреля. Непомнящий сыграет белыми фигурами.

Ранее Непомнящий назвал потерю концентрации причиной поражения от Лижэня в четвёртой партии.

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