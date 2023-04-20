Тренер Непомнящего: Ян по-покерному блефанул в восьмой партии, а Лижэнь поверил
- AFP
«Слава богу, в этой партии случилась ничья. По тому, как складывалась, всё могло закончиться неудачно для Яна. Учитывая положение дел в матче, где идёт напряжённая борьба нервов, Ян правильно по-покерному блефанул, отдав ладью, и Дин Лижэнь поверил», — цитирует Поткина ТАСС.
Он также подчеркнул, что ничью Непомнящего команда записывает в актив. По его словам, спортсмену нужно сохранять хладнокровие в следующих матчах.
Ничья между спортсменами была зафиксирована на 45-м ходу. Счёт в противостоянии — 4,5:3,5 в пользу россиянина. Следующая партия состоится 21 апреля.
Ранее Непомнящий поделился мнением о восьмой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.