Тренер Непомнящего: Ян по-покерному блефанул в восьмой партии, а Лижэнь поверил

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Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин высказался о ничьей между россиянином и китайцем Дин Лижэнем.
Тренер Непомнящего: Ян по-покерному блефанул в восьмой партии, а Лижэнь поверил
  • AFP

«Слава богу, в этой партии случилась ничья. По тому, как складывалась, всё могло закончиться неудачно для Яна. Учитывая положение дел в матче, где идёт напряжённая борьба нервов, Ян правильно по-покерному блефанул, отдав ладью, и Дин Лижэнь поверил», — цитирует Поткина ТАСС.

Он также подчеркнул, что ничью Непомнящего команда записывает в актив. По его словам, спортсмену нужно сохранять хладнокровие в следующих матчах.

Ничья между спортсменами была зафиксирована на 45-м ходу. Счёт в противостоянии — 4,5:3,5 в пользу россиянина. Следующая партия состоится 21 апреля.

Ранее Непомнящий поделился мнением о восьмой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.

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