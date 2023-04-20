Рязанцев: хотелось бы увидеть более уверенную игру чёрными в исполнении Непомнящего

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Российский гроссмейстер Александр Рязанцев прокомментировал игру Яна Непомнящего чёрными фигурами против Дин Лижэня в восьмой партии за звание чемпиона мира по шахматам.
Рязанцев: хотелось бы увидеть более уверенную игру чёрными в исполнении Непомнящего
  • AFP
  • © Pierre-Philippe MARCOU

«Счёт сейчас в пользу Яна Непомнящего. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. На мой взгляд, ситуация благоприятная: наконец прервалась серия побед и поражений. И кроме того, Яну сегодня очень повезло.

В дальнейшем хотелось бы увидеть более уверенную игру чёрными фигурами, чтобы после выхода из дебюта он понимал свой дальнейший план на игру и не терялся. Сейчас раз за разом он попадает в ситуации, в которых инициативой владеет Дин Лижэнь, и совершенно неважно, что там нам показывает компьютер в отношении ходов Яна. Так что хочется, чтобы в следующей партии чёрными команда Непомнящего разобрала сегодняшнюю игру и не допускала больше таких типов позиций. Ну а на следующую партию я бы продолжал бить в точку Е-4, потому что у Дина после этого начинаются проблемы.

И главное: Яну предстоит выиграть борьбу нервов. Потому что только так можно стать чемпионом мира», — рассказал Рязанцев RT.

Ранее тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин высказался о ничьей между россиянином и китайцем Дин Лижэнем.

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