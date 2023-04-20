Рязанцев: у Дин Лижэня есть проблемы с психологией — он не может довести дело до конца

Российский гроссмейстер Александр Рязанцев прокомментировал игру китайца Дин Лижэня против россиянина Яна Непомнящего в восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Не согласен, что Дин Лижэнь разбазаривал свои ходы. Он хорошо вёл партию, прекрасно вышел из дебюта в ту позицию, в которую и хотел выйти изначально. Сделал сложную игру с перспективой атаки на короля. У него действительно был реальный шанс на победу сегодня.

Скорее всего, Ян просмотрел ход, не ожидал, что Дин пойдёт на G5. И вследствие осложнения, возникшего после хода Яна ладьёй на H8, позиция стала критической. Также не могу не сказать про два выигрышных хода: был ход — ладья D3. И за ход до этого была достойная альтернатива D7 у Дина. Меня удивило, что был шанс — ферзь H4. Но у Лижэня не выдержали нервы, и он допустил ошибку, а потом развалился буквально за несколько ходов.

Создаётся впечатление, что у него есть проблемы в психологии. Он часто теряет контроль над ситуацией и не может довести дело до конца. Поэтому мы наблюдаем такую игру», — заявил Рязанцев RT.

Ранее Рязанцев прокомментировал игру Непомнящего чёрными фигурами против Лижэня в восьмой партии за звание чемпиона мира по шахматам.