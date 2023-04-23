Поткин объяснил, какой стратегии придерживается Дин Лижэнь в матче с Яном Непомнящим

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Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин ответил, чем удивляет соперник его подопечного китаец Дин Лижэнь в матче за мировую шахматную корону.
Поткин объяснил, какой стратегии придерживается Дин Лижэнь в матче с Яном Непомнящим
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«Надо сказать, что Дин Лижэнь применяет в матче очень интересную стратегию. Он старается переманить Яна на тот тип позиций, который ему более знаком, в которых он считается лучшим игроком в мире. Идёт большая психологическая борьба, которая со стороны, может, и не видна. Например, вспомним оригинальную идею Рихарда Раппорта во второй партии, ход h3.

Основной посыл в этом был не столько удивить, сколько перевести игру к тем позициям, которые он лучше знает. Тут это изолированная пешка. И Ян в тот момент здорово отреагировал и получил активную игру, более знакомую ему. То есть эта борьба концепций идёт и во время подготовки, и за доской. Она отнимает очень много нервной энергии и сил, и отчасти поэтому мы видим такой разброс результатов», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Поткин ответил, насколько ход борьбы в матче между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем соответствует его ожиданиям.

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