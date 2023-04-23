Поткин: Непомнящий и Дин идут на полнокровную борьбу, даже когда позиция не позволяет этого

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин ответил, насколько ход борьбы в матче за мировую шахматную корону между его подопечным и китайцем Дин Лижэнем соответствует ожиданиям.

«Матч выдался ярким и непредсказуемым. Трудно было предположить заранее, что в нём будет столько результативных партий, что и Дин, и Ян будут идти на полнокровную борьбу, даже когда позиция не позволяет этого. Такой боевой настрой на игру с открытым забралом идёт от обоих шахматистов с самого начала, и это очень интересно. От обоих требуется максимальная самоотдача каждый день. Китайский спортсмен показывает очень хорошую игру, сильную подготовку. Например, во французской защите он здорово провёл один отрезок, отыграл по первой линии, но по совокупности Ян держал концентрацию от начала до конца и проявил больше хладнокровия. Видно, что для Дина этот матч очень важен, он борется в каждой партии», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Поткин заявил, что Ян Непомнящий и Дин Лижэнь удивили бескомпромиссностью борьбы в матче за шахматную корону.