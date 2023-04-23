Поткин заявил, что Ян Непомнящий и Дин Лижэнь удивили бескомпромиссностью борьбы в матче за шахматную корону

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин рассказал, насколько команда довольны тем, как развивается матч за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«Во-первых, очень хорошо, что Ян вышел в счёте вперёд и стабилизировал игру. Едва ли не каждую партию мы видим эмоциональные качели, и они очень сильно влияют на игру и задают тон поединкам. Поэтому важно, что ему удалось одержать победу в седьмой партии и склонить чашу весов в свою пользу. Что касается девятой игры, то в ней инициатива полностью принадлежала нашему шахматисту, он контролировал ситуацию. Мог где-то побороться за победу, но в целом ничейный результат был хорош с точки зрения общего расклада матча.

Меня радует, что Ян борется до конца, использует каждый шанс. Даже в эндшпиле, когда остаётся совсем мало материала. Все мы помним знаменитый эндшпиль Яна в матче сборных России и Германии на командном чемпионате Европы в 2017 году. Тогда он встречался с опытным Георгом Майером, на доске оставалось две пешки против одной, и Ян выиграл. Дину тоже пришлось побороться за эту ничью.

Весьма кстати пришёлся выходной после такого напряжённого отрезка, есть время набраться сил и энергии. Это очень важно, так как Дин Лижэнь, имея белые фигуры, всегда выходит на бескомпромиссную борьбу, преподносит какие-то сюрпризы, пытается заманить Яна на свою территорию, где будет более комфортно играть именно ему. Так что важно подойти к этой партии с хорошими эмоциями. Было заметно, что в последние дни Ян получал удовольствие от игры и тех позиций, которых удавалось достичь, так что сейчас важно сохранить этот вектор», — заявил Поткин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в девятой партии матча за шахматную корону.