Поткин считает, что Непомнящий сможет восстановиться после поражения в 12-й партии

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин высказал мнение, что Ян Непомнящий сможет восстановиться после поражения в 12-й партии от китайца Дин Лижэня.

«Яну надо принять поражение. Да, было всё возможно, но счёт равный. Страшного ничего не случилось, впереди две партии, которые надо хладнокровно отыграть. У Яна все резервы для этого есть. Он умеет восстанавливаться после поражений, я верю в Яна», — приводит слова Поткина ТАСС.

Россиянин играл чёрными фигурами. Матч закончился поражением Непомнящего на 35-м ходу. Счёт в противостоянии — 6-6.

Следующая партия состоится 27 апреля, Непомнящий сыграет белыми. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее гроссмейстер Даниил Глебов ответил на вопрос, будет ли он рад, если Непомнящий обыграет Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира по шахматам.