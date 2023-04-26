Поткин считает, что Непомнящий сможет восстановиться после поражения в 12-й партии

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Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин высказал мнение, что Ян Непомнящий сможет восстановиться после поражения в 12-й партии от китайца Дин Лижэня.
Поткин считает, что Непомнящий сможет восстановиться после поражения в 12-й партии
  • РИА Новости

«Яну надо принять поражение. Да, было всё возможно, но счёт равный. Страшного ничего не случилось, впереди две партии, которые надо хладнокровно отыграть. У Яна все резервы для этого есть. Он умеет восстанавливаться после поражений, я верю в Яна», — приводит слова Поткина ТАСС.

Россиянин играл чёрными фигурами. Матч закончился поражением Непомнящего на 35-м ходу. Счёт в противостоянии — 6-6.

Следующая партия состоится 27 апреля, Непомнящий сыграет белыми. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее гроссмейстер Даниил Глебов ответил на вопрос, будет ли он рад, если Непомнящий обыграет Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

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