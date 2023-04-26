Дворкович сравнил матч за мировую шахматную корону с легендарным финалом ЛЧ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о поражении россиянина Яна Непомнящего от китайца Дина Лижэня в матче за мировую шахматную корону.

РИА Новости