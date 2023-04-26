Дворкович сравнил матч за мировую шахматную корону с легендарным финалом ЛЧ

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о поражении россиянина Яна Непомнящего от китайца Дина Лижэня в матче за мировую шахматную корону.
Дворкович сравнил матч за мировую шахматную корону с легендарным финалом ЛЧ
  • РИА Новости

«Сложный вопрос! На ум приходят знаменитые финалы футбольной Лиги чемпионов. Например, «Ливерпуль» — «Милан». Происходит обмен серьёзными ударами», — приводит слова Дворковича Sport24.

Россиянин играл чёрными фигурами. Матч закончился поражением Непомнящего на 35-м ходу. Счёт в противостоянии — 6-6.

Следующая партия состоится 27 апреля, Непомнящий сыграет белыми. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал причины поражения Яна Непомнящего в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с Дин Лижэнем.

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