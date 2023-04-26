Череда затмений: Ян Непомнящий уступил Дин Лижэню чёрными в 12-й партии матча за мировую шахматную корону

Дин Лижэнь победил Яна Непомнящего белыми фигурами в 12-й партии и сравнял счёт в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Россиянин неплохо провёл дебют, а после серии ошибок соперника создал внушительное преимущество, но затем сам совершил три не лучших хода подряд и выровнял ситуацию на доске. Но фатальным для него стало запоздалое продвижение пешки на f5, после чего отразить атаку соперника уже не представлялось возможным.

Совсем немного времени осталось до развязки в матче за мировую шахматную корону. В предыдущих трёх партиях гроссмейстеры явно взяли передышку: игры прошли спокойно и быстро. Оба шахматиста форсировали размен фигур, упрощали ситуацию на доске и доводили дело до ничьих. Однако уже в среду, 26 апреля, специалисты ждали от Дин Лижэня более решительных действий, поскольку у него оставалось всё меньше времени, чтобы восстановить паритет в противостоянии с Яном Непомнящим.

«Это было затишье перед бурей. Китайцу некуда отступать, вопрос лишь в том, когда он будет наносить решающий удар. Мне кажется, он не будет оставлять на 14-ю партию и многое поставит на карту в 12-й. Яну надо быть готовым и находиться в психологическом комфорте», — отмечал исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв в комментарии ТАСС.

На этот раз гроссмейстеры взяли за основу систему Колле — один из вариантов дебюта ферзевых пешек, не претендующий на большой перевес белых, но чрезвычайно «ядовитый» на практике. И уже в самом начале Непомнящий заставил своих болельщиков занервничать: он внезапно отправил слона на d7.

«Я могу придумать только одно объяснение этому ходу, а именно то, что, когда он двигал слона, ему вдруг захотелось чихнуть, и прежде чем он смог сходить на f5 или g4, его рука выпустила слона на d7, где последний абсолютно ничего не даёт», — удивлялся гроссмейстер Фабиано Каруана.

Из-за этого хода Ян потерял темп. Белые получили небольшое преимущество, но достаточно быстро его растеряли. Во многом ключевым стал 18-й ход Непомнящего. Компьютер предлагал лишь один выигрышный для чёрных вариант, и россиянин его нашёл, переведя коня на g6. Лижэнь же в ответ серьёзно ошибся, отступив слоном на с2, и сильно ухудшил свою позицию.

Атака белых заглохла, их конь оказался отрезан на h5, а чёрные тем временем подтянули ферзя на королевский фланг и забрали пешку соперника. Ян играл с поразительной точностью, и ситуация на доске постепенно становилась для него всё позитивнее и позитивнее.

Компьютер показывал огромное преимущество россиянина, но начиная с 27-го хода чёрных на доске начали происходить странные вещи. Складывалось впечатление, что у обоих претендентов разом произошло затмение. Сначала Ян зачем-то перевёл ладью на g8, чем почти обнулил все свои старания, тут же китаец допустил ошибку, отправив ферзя на с6. Затем последовали не менее странные решения: чёрные убрали слона на b8, а белые продолжили его преследование ферзём — b7. Но последнюю неточность допустил всё же россиянин: переводом ладьи с поля g6 на h6.

Однако ничего ещё не было потеряно. Непомнящий после пары ходов вновь добился относительного равенства. И казалось, что зрителей ждёт интересная развязка. Но Ян вновь поторопился и перечеркнул все надежды. Россиянин переместил пешку на f5, оставив без защиты другую на e6. Лижэнь моментально взял её ладьёй и фактически подписал сопернику приговор. Тот попытался отдать качество, чтобы улучшить позицию, но это скорее напоминало агонию. На 38-м ходу Ян признал поражение и, шокированный, встал из-за стола.

После матча он отметил, что при принятии судьбоносного решения не видел ухудшения своего положения.

«У меня был вариант упростить позицию, но почему-то я решил пойти на форсированное продолжение с осложнениями. Да, там возникал настоящий хаос, но я решил, что всё в порядке. Моя позиция выглядела перспективно. Я думал, что атака на королевском фланге не срабатывает, но она выглядела многообещающей. В любом случае если вы побеждаете, то нужно играть точно до самого конца. А я сегодня не был точен», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

Дин Лижэнь, в свою очередь, согласился с тем, что качество игры в этот раз было низким. Но в то же время его это не сильно беспокоило.

«Кажется, это была очень важная игра, но я вообще этого не ощущал. Я сказал себе, что важно сосредоточиться на шахматах, поэтому эмоции отсутствовали. Но я понимаю, что игра была достаточно большой, со множеством ошибок», — объяснил китаец.

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По словам гроссмейстера Сергея Карякина, такое обилие ошибок в партии было вызвано огромным желанием Непомнящего победить. В азарте он потерял контроль над ситуацией.

«У Яна было огромное преимущество. У него было довольно много, как бы это назвали в футболе, голевых моментов. Но Ян слишком сильно хотел увеличить своё преимущество над Дин Лижэнем. И в связи с этим он утратил контроль над собой. Далее пошли ошибки, которые всё решили. Ян слоном ушёл на b8, потом сходил ладьёй на h6. А до этого он упустил «вилку» — конь f3. Этот ход бы принёс ему победу. И в самом конце, когда Непомнящему нужно было смириться с утратой и играть на ничью, Ян не стал этого делать», — объяснил Карякин в разговоре с RT.

По словам гроссмейстера, видимо, Непомнящий уже был не в себе из-за собственных ошибок, поэтому не смог развить успех.

«Вообще, оба сегодня играли очень слабо. Дин Лижэнь не показал ничего особенного. Можно сказать, что Ян переиграл сам себя и принёс Дину победу. Жаль, что на первенстве мира мы видим такой низкий уровень. Но, с другой стороны, тем интересней будет за этим наблюдать», — добавил Карякин.

В свою очередь, глава ФИДЕ Аркадий Дворкович объяснил итог партии стрессом, который испытывают оба претендента из-за близости развязки противостояния за шахматную корону.

«Всё произошло буквально за два хода, они действительно были сделаны слишком быстро. Но это стиль Яна, он таков и этим хорош. Однако иногда это приводит к ошибкам. Он старается играть агрессивно, но иногда делает это максимально быстро. С учётом его рейтинга в большинстве случаев он прав, но иногда оказывается неправ», — приводит слова Дворковича РИА Новости.