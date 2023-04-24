Испанская засуха: Ян Непомнящий и Дин Лижэнь в четвёртый раз подряд сыграли вничью в матче за шахматную корону

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь разошлись миром в 11-й партии матча за мировую шахматную корону. Гроссмейстеры разыграли классический испанский дебют и действовали сколь быстро, столь и надёжно. На выходе из дебюта россиянин получил небольшой перевес благодаря атаке соперника пешкой по вертикали с, однако не захотел его развивать и предпочёл, как и накануне, начать разменивать фигуры. В результате уже спустя 13 ходов у обоих на доске остались только ладьи и пешки, после чего четвёртой ничьей подряд было не избежать.

После яркого и результативного начала матча на первенство мира Дин Лижэнь и Ян Непомнящий словно решили снизить накал страстей и сэкономить силы на заключительный отрезок противостояния. Четыре партии подряд гроссмейстеры не могут выявить победителя, что пока играет на руку российскому шахматисту. Непомнящий по-прежнему ведёт в счёте, и каждая ничья на полшага приближает его к короне.

В Астане Непомнящий белыми уже трижды разыгрывал испанскую партию, её же он предпочёл и на этот раз, двинув пешку на е4. Дин Лижэнь не стал переводить дебют в берлинский вариант, а сосредоточился на классике. Российский гроссмейстер последовательно развивал борьбу за центр и на 13-м ходу отправил коня на d5, получив небольшой перевес. В этот момент экс-чемпион мира Вишванатан Ананд написал в социальных сетях, что ему нравится позиция белых, так как в ней, по его мнению, будет легко играть.

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Очевидно, понимал это и Дин Лижэнь, который после первых длительных раздумий решился на резкий выпад пешки на с4, а не вернул коня на поле c6 или не перевёл ладью на поле a7, что, по мнению компьютера, было куда перспективнее. Если этот ход и озадачил Непомнящего, то не слишком — россиянин продолжал гнуть свою линию и, как казалось, готов был начать тактическую борьбу в миттельшпиле.

Но Ян дважды проигнорировал перевод ферзя на клетку e2, чтобы уйти от скрытой атаки слоном с h6 и тем самым развязать руки коню. Вместо этого он сначала подвинул ладью a на линию d, а затем взял ту самую пешку на с4. Такой выбор значительно удивил международных гроссмейстеров. По мнению Сергея Шипова, россиянину следовало создать активность пешками на королевском фланге.

Выбранный же Яном вариант привёл к массовым разменам и упрощению позиции, так что уже к 29-му ходу, когда у соперников на доске осталось по одной ладье и по три пешки, стало понятно: при столь высокой степени надёжности обоих последует ничья. Ждать пришлось не так долго: соперники пожали друг другу руки меньше чем через четверть часа, а сама партия продлилась чуть более полутора часов.

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов по горячим следам назвал её «испанской засухой». По мнению гроссмейстера Александра Рязанцева, соотечественник намеренно свёл партию к мирному исходу, хотя и владел инициативой.

«Ян сегодня получил перспективную позицию, ему удалось захватить инициативу. На мой взгляд, у него был небольшой, но стойкий перевес. Но либо матчевая ситуация так повлияла, либо закончились силы, но он решил свернуть игру. Взятием пешки на c4 он форсировал размены и упрощения, а по сути, и мирный исход. Вполне вероятно, что такой была его стратегия. Яну не нужно теперь побеждать в каждой партии белыми, и, возможно, он решил, что ему удастся чёрными устранять угрозы по дебюту соперника, что Дин не сможет его пробить», — заявил гроссмейстер в беседе с RT.

Непомнящий же на пресс-конференции заявил, что не чувствует удовлетворения от ничейного результата, хотя и считает его приемлемым в текущей ситуации.

«Испанская партия всегда даёт белым небольшое давление. Да, мы действительно играли похожую партию в Екатеринбурге на турнире претендентов, но сегодня Дин пошёл по другой линии. Я рассчитывал, что мы придём к ладейному окончанию с тремя пешками против двух, но не получилось. Чёрные стояли очень крепко. Может быть, мне стоило играть чуть медленнее. У белых было приятнее (положение. — RT), был хороший характер борьбы. Но ход dxc4 был очень неудачным решением», — сказал Непомнящий после игры.

В свою очередь, Дин признался, что этот вариант дебюта, который уже был разыгран россиянином на турнире претендентов в 2021 году, вызывает у него плохие воспоминания, ведь тогда он проиграл.

«В тот раз Ян не давил слишком сильно, но у него всегда было преимущество, и чёрным нужно было быть очень осторожными. Сегодня же мы сыграли по другой линии этой подготовки. И кажется, я сыграл намного лучше, чем тогда. Конечно, я постараюсь сделать всё возможное в трёх оставшихся партиях. Завтра будет выходной, и у меня больше времени, чтобы подготовить какую-то особенную идею», — пообещал китайский шахматист.

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По мнению тренера россиянина Владимира Поткина, Дин Лижэнь не захотел рисковать в этой партии, так как понимал: поражение поставит точку на его амбициях в матче. Поэтому он выбрал знакомый вариант дебюта и достойно справился с вопросами, которые ставил перед ним соперник.

«Не стоит обращать внимание на то, что партия оказалась такой быстрой. Мы помним, что в матче с Непомнящим в Дубае Магнус Карлсен в подобной ситуации, когда лидировал в счёте, позволял себе делать такие прагматичные ничьи и тем самым сохранял больше сил на финишный отрезок. Сегодня ничья получилась больше стратегической в преддверии заключительных партий. И нет сомнений в том, что Дин Лижэнь белым цветом в следующей партии выйдет на большую борьбу. А у Яна сейчас будет больше сил для того, чтобы настроиться на финишный отрезок. Конечно, Ян к каждой партии готовится в отдельности, но, учитывая то, что финиш близится, ничейный исход сегодня — это хороший результат», — цитирует Поткина РИА Новости.

При этом эксперты предостерегают Непомнящего от недооценки соперника. Так, по мнению исполнительного директора ФШР Александра Ткачёва, в следующей игре Дин будет очень опасен.

«Это было затишье перед бурей. Китайцу некуда отступать, вопрос лишь в том, когда он будет наносить решающий удар. Мне кажется, он не будет оставлять на 14-ю партию и многое поставит на карту в 12-й. Яну надо быть готовым и находиться в психологическом комфорте», — приводит слова специалиста ТАСС.