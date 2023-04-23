До голых королей: Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в десятой партии матча за шахматную корону

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь разошлись миром в десятой партии матча за мировую шахматную корону. Соперники остановились на дебюте с четырьмя конями в английском начале, но в отличие от предыдущих поединков почти не задумывались над разменом фигур, из-за чего остроты на доске почти не возникало, а миттельшпиль пролетел незаметно. Уже к 20-му ходу россиянин и китаец остались без ферзей и трёх лёгких фигур, а к 37-му имели только по три пешки и одной ладье, после чего достаточно быстро доигрались до голых королей. По мнению большинства экспертов, гроссмейстеры впервые не допустили ни одной серьёзной ошибки на протяжении всего поединка.

После ярких первых партий, в которых Ян Непомнящий и Дин Лижэнь шли вперёд с открытым забралом и в итоге события на шахматной доске складывались непредсказуемо, в матче за мировую шахматную корону началась череда ничьих. Причём две последние партии существенно отличаются от предыдущих: гроссмейстеры перестали делать грубые ошибки, стабилизировав свою игру.

С точки зрения тактики такое развитие событий, скорее, на руку россиянину. Он ведёт в счёте, и каждые полбалла приближают его к победе. Китайцу же нужно догонять, но, похоже, решительные действия он приберегает на концовку противостояния. А два последних результата в партиях можно расценивать как небольшое затишье перед бурей, которая наверняка должна начаться, исходя из уже увиденного в Астане.

Девятую партию Непомнящий открыл королевской пешкой. Дин ответил симметрично, отказавшись от французской защиты, которая не принесла ему успеха ранее. Вместо этого гроссмейстеры разыграли испанское начало. Причём они предпочли берлинский вариант, но Ян ходом пешкой на d3 быстро отошёл и от него.

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Далее последовали стандартные перемещения, которые привели практически к полной симметрии в пешечной структуре. Возникла одна из типовых испанских позиций: белые концентрировали фигуры на королевском фланге, а чёрные искали контригру на противоположном участке доски. На 14-м ходу Лижэнь ушёл от стандартов, переместив коня на a6, а далее ферзя на с7. Таким образом, создавались максимально благоприятные условия для передвижения вперёд.

Непомнящий, как и в предыдущих партиях, играл с китайцем в том числе и психологически, периодически провоцируя на активные действия. Тот один раз поддался искушению и сразу слегка усложнил себе жизнь. Однако все эти проблемы не были фатальными для Лижэня.

На 23-м ходу Ян мог получить небольшое преимущество в партии, если бы пошёл ферзём на e3. Таким образом, он мог атаковать с двух флангов и постепенно разрушить оборонительные редуты чёрных. Но россиянин такое продолжение не увидел, и равенство сохранилось.

А на 26-м уже Лижэнь предложил жертву качества, однако после трёхминутных размышлений россиянин от неё отказался и выбрал путь массовых упрощений. Небольшое давление со стороны белых после этого оставалось, но рассчитывать на победу было всё сложнее.

Сразу после контроля на доске возник эндшпиль: три белые пешки на две чёрные на одном фланге при ладьях и конях. Ян сумел создать сопернику несколько проблем, на решение которых китайцу потребовался час, но ни в одну из ловушек тот не попался. В итоге произошёл размен ладьями, а на 82-м ходу соперники согласились на ничью.

При этом, по словам тренера россиянина Владимира Поткина, на протяжении всей партии его подопечный имел небольшое преимущество.

«Что касается девятой игры, то в ней инициатива полностью принадлежала нашему шахматисту, он контролировал ситуацию. Мог где-то побороться за победу, но в целом ничейный результат был хорош с точки зрения общего расклада матча. Меня радует, что Ян борется до конца, использует каждый шанс. Даже в эндшпиле, когда остаётся совсем мало материала», — объяснил собеседник RT.

В десятой партии белыми фигурами действовал уже китаец. Шахматисты выбрали английское начало, которое Дин уже использовал в четвёртой партии, когда из-за ошибки россиянин отдал очко сопернику. Но, по словам Поткина, Ян досконально знает этот вариант, несколько раз играл его белыми на самом высоком уровне, поэтому с первых же ходов гроссмейстер действовал принципиально.

«Он сразу поставил перед соперником вопрос: или тот соглашается на форсированный несколько лучший эндшпиль, или ищет пути осложнений, но Ян при этом мог перехватить инициативу», — отметил тренер в комментарии РИА Новости.

Речь в первую очередь идёт о девятом ходе. Непомнящий вместо традиционного a5 пошёл слоном на с5, чем, судя по времени раздумий, поставил в некоторое замешательство соперника.

«Слон на c5 — довольно редкий ход. Я думаю, на высоком уровне никто ещё так не играл. Но я считаю, что это интересный ход, который может решить множество проблем и форсировать игру», — объяснил позже Непомнящий.

Китаец постарался избежать риска контратаки и согласился ускорить размен фигур. При этом россиянин свои ходы совершал достаточно быстро, демонстрируя знание позиций, в то время как Лижэнь вновь всё долго взвешивал.

«Я пытался следовать заготовкам. Не уверен, что мне это удалось, но, думаю, у меня есть что-то подобное в моих файлах. Конечно, у чёрных была возможность продолжить игру, но позиция могла стать обоюдоострой», — рассказал Непомнящий.

Россиянин пожертвовал пешкой, и после её принятия соперником с доски ушли ферзи и три лёгкие фигуры. А к 37-му ходу у гроссмейстеров осталось по три пешки и по одной ладье. Позиция значительно упростилась. В какой-то момент показалось, что чёрные замерли в ожидании действий противника, поскольку китайца явно напрягала пешка на h3. Но Дин неточностей не допустил.

В итоге партия дошла до эндшпиля в две белые пешки против одной чёрной с ладьями. Потенциально это должна была быть ничья, но от ошибки никто не застрахован, поэтому партия могла затянуться ещё на пару часов. Однако Непомнящий решил не откладывать дело в долгий ящик и вновь форсировал размен, пойдя пешкой f5. И на 45-м ходу соперники доиграли до голых королей.

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«Чистая партия. Среди зрителей было роптание: «Что за матч? Так много «крови» льётся, столько ошибок. Где же качество?» Эта партия получилась очень качественная. Идеальное качество. И как результат — идеальная ничья», — отметил комментировавший игру гроссмейстер Сергей Шипов.

Согласился со специалистом и Сергей Карякин. По мнению шахматиста, последнее противостояние соперников получилось ровным, но высокого, чемпионского уровня.

«Непомнящий удивил в дебюте, на что Лижэнь оперативно отреагировал и получил лишнюю пешку. Но шансов на победу у китайского гроссмейстера было недостаточно, и поэтому получилась ничья. Стоит отметить, сегодняшняя игра сильно отличается от предыдущих, поскольку в ней не было серьёзных ошибок. Это была партия чемпионского уровня для обоих участников, — заявил собеседник RT. — Сложно сказать, что будет дальше. Либо Ян будет стараться в каждой партии выхолостить игру и сделать ничью, так как каждая ничья всё ближе и ближе приближает его к званию чемпиона мира. Либо он будет пытаться ставить проблемы китайцу, который наверняка попробует контратаковать. Здесь всё зависит от самочувствия Яна, от его настроя. В целом, когда Непомнящий играет белыми, он всегда борется за победу».

Следующая партия состоится уже в понедельник, 24 апреля. Пока счёт в матче 5,5-4,5 в пользу россиянина.