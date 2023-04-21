В ФШР не считают потерей переход Сараны в сборную Сербии

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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв отреагировал на переход Алексея Сараны под флаг Сербии.
В ФШР не считают потерей переход Сараны в сборную Сербии
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«Мы сегодня утром узнали о переходе Алексея Сараны. Сейчас процедура максимально упрощена. Алексей сейчас не обязан никого предупреждать. Он не был в первой сборной России, поэтому вряд ли это можно назвать потерей», — приводит слова Ткачёва РИА Новости.

В марте 2023 года Сарана стал чемпионом Европы по шахматам.

Ранее Ткачёв прокомментировал итог девятой партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем.

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