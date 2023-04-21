В ФШР считают логичной ничью в девятой партии матча Яна Непомнящего с Дин Лижэнем

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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв считает логичной ничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем.
В ФШР считают логичной ничью в девятой партии матча Яна Непомнящего с Дин Лижэнем
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«Соперник очень сильный, но Ян Непомнящий делал всё правильно. Дин Лижэнь чётко защищался, поэтому можно признать, что итог закономерен. Раньше в большинстве партий гроссмейстеры допускали просчёт, который становился роковым. Сегодня не было ошибок, поэтому результат логичный», — приводит слова Ткачёва «РИА Новости».

Ничья была зафиксирована на 82-м ходу. Счёт в противостоянии — 5-4.

Следующая партия состоится 23 апреля.

Ранее Непомнящий прокомментировал ничейный результат в девятой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.

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