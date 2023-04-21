Сутовский — о ничьей в девятой партии: Непомнящий где-то продешевил

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Генеральный директор Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Эмиль Сутовский прокомментировал ничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем.
Сутовский — о ничьей в девятой партии: Непомнящий где-то продешевил
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«Достаточно высокого уровня партия, мне кажется. В середине у Яна были реальные возможности какие‑то, но где‑то он продешевил. Потому что всё‑таки где‑то партия складывалась в его пользу. Но ни в коей мере нельзя сказать, что он упустил победу», — приводит слова Сутовского «Матч ТВ».

Ничья была зафиксирована на 82-м ходу. Счёт в противостоянии — 5-4.

Следующая партия состоится 23 апреля.

Ранее сообщалось, что в ФШР считают логичной ничью в девятой партии матча Яна Непомнящего с Дин Лижэнем.

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