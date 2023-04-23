Дин Лижэнь — о ничьей в десятой партии: ход чёрных Сc5 был для меня большим сюрпризом

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь заявил, что был удивлён ходом россиянина Яна Непомнящего в десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Ход чёрных Сc5 был для меня большим сюрпризом. И мне нужно было разбираться, что это за идея. Я пытался добыть какое-то преимущество. Мой соперник, кажется, очень хорошо защищался, и у меня было не так уж много шансов на победу», — приводит слова Дин Лижэня «Чемпионат».

Россиянин играл чёрными фигурами. Матч закончился на 45-м ходу. Счёт в противостоянии — 5,5-4,5 в пользу Непомнящего.

Следующая партия состоится 24 апреля, Непомнящий сыграет белыми. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее Ян Непомнящий подвёл итог десятой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.