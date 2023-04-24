Рязанцев — о ничьей Непомнящего и Дина: у Яна был стойкий перевес, но он сам свернул игру

Российский гроссмейстер Александр Рязанцев прокомментировал ничью в 11-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам 2023 года между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Ян сегодня получил перспективную позицию, ему удалось захватить инициативу. На мой взгляд, у него был небольшой, но стойкий перевес. Но либо матчевая ситуация так повлияла, либо закончились силы, но он решил свернуть игру. Ходом на c4 он форсировал размены и упрощения, а по сути, и ничью.

Вполне вероятно, что такой была его стратегия. Яну не нужно теперь побеждать в каждой партии белыми, и, возможно, он решил, что ему удастся чёрными устранять угрозы по дебюту соперника, что Дин не сможет его пробить. Непомнящего устраивают все ничейные результаты, поэтому белыми он будет играть максимально надёжно. И если только соперник сам пойдёт на какой-то риск — говоря футбольным языком, даст ему голевые моменты, — он будет пытаться забить. А чёрными он будет смотреть, что Дин попытается ему преподнести, и действовать по ситуации», — заявил RT Рязанцев.

Ранее Непомнящий отреагировал на ничью с Дином в 11-й партии.