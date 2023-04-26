Дин Лижэнь: я согласен с тем, что качество игры было очень низким

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о своей победе над россиянином Яном Непомнящим.

«Я согласен с тем, что качество игры было очень низким, но не могу сказать, что я сильно нервничал. Кажется, это была очень важная игра, но я вообще этого не ощущал. Я сказал себе, что важно сосредоточиться на шахматах, поэтому никаких эмоций не было», — сказал Дин Лижэнь на пресс-конференции.

Россиянин играл чёрными фигурами. Матч закончился поражением Непомнящего на 35-м ходу. Счёт в противостоянии — 6-6.

Следующая партия состоится 27 апреля, Непомнящий сыграет белыми. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее гроссмейстер Даниил Глебов ответил на вопрос, будет ли он рад, если Непомнящий обыграет Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира по шахматам.