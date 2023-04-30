Рязанцев: третья партия тай-брейка между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем прошла без лишних нервов

Российский гроссмейстер Александр Рязанцев рассказал об итогах третьей партии тай-брейка между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«Третья партия выдалась довольно спокойной, прошла без лишних нервов. Из дебюта перешла в эндшпиль. Ян Непомнящий пошёл на форсированную линию конь f4. Раньше она считалась немного опасной.

Если бы белые играли вместо конь e5 — конь b4 с целью не дать вывести слона чёрным c8 на a6, чтобы на b6 пойти b5, — думаю тогда у Яна это всё на тот момент было разработано. Скорее всего, принципиальным был бы ответ b5 конь a5, ладья b6. Но тут нужно ориентироваться на знания обоих.

После конь e5 Яну аккуратной игрой удалось подравнять позицию и сделать ничью. Всё было спокойно. В четвёртой партии Ян будет (играть. — RT) белыми, тут два варианта — либо он получит комфортный плюс с дебюта, если нет, то будет быстрая ничья и переход к следующему контролю», — заявил Рязанцев RT.

Ранее Рязанцев прокомментировал результат второй партии тай-брейка в матче за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.