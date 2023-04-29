Дворкович: Карлсен не выдвигал никаких требований, он просто решил, что ему нужна пауза

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался об отказе норвежца Магнуса Карлсена играть в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.

«Магнус вообще не выдвигал ни одного требования, при выполнении которых он был бы готов играть. Я лично с ним общался. Он просто для себя решил, что ему нужна пауза. Мы обсуждали, какие пути развития чемпионского цикла могли быть наиболее эффективными», — цитирует Дворковича «Чемпионат».

По его словам, норвежец подтвердил своё участие в супертурнире в Ставангере, а также может сыграть в отдельных турнирах Grand Chess Tour по рапиду и блицу.

Карлсен в июле отказался от участия в матче за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим. Вместо него россиянин играет с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем. Счёт в противостоянии — 6,5-6,5.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился впечатлениями от матча за звание чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и Лижэнем.