Карлсен о матче за шахматную корону: захватывающая игра между двумя сильными игроками

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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился впечатлениями от матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.
Карлсен о матче за шахматную корону: захватывающая игра между двумя сильными игроками
  • © Пресс-служба FIDE

«Захватывающий матч между двумя очень сильными игроками, которые при этом не обязательно являются лучшими в мире. Скажем так: кто бы ни выиграл этот матч, он будет тем, кто показал очень сильное выступление и стал чемпионом мира», — цитирует Карлсена VG.

13-я партия матча за звание чемпиона мира завершилась ничьей, которая была зафиксирована на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6,5-6,5.

Следующая партия состоится 29 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее тренер Непомнящего Сергей Кишнёв заявил, что ему было тяжело привести гроссмейстера в норму перед 13-м матчем.

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