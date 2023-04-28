Карлсен о матче за шахматную корону: захватывающая игра между двумя сильными игроками

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился впечатлениями от матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Захватывающий матч между двумя очень сильными игроками, которые при этом не обязательно являются лучшими в мире. Скажем так: кто бы ни выиграл этот матч, он будет тем, кто показал очень сильное выступление и стал чемпионом мира», — цитирует Карлсена VG.

13-я партия матча за звание чемпиона мира завершилась ничьей, которая была зафиксирована на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6,5-6,5.

Следующая партия состоится 29 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее тренер Непомнящего Сергей Кишнёв заявил, что ему было тяжело привести гроссмейстера в норму перед 13-м матчем.