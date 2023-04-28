Тренер Непомнящего заявил, что было тяжело привести Яна в норму перед 13-й партией

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Тренер россиянина Яна Непомнящего Сергей Кишнёв заявил, что ему было тяжело привести гроссмейстера в норму перед 13-м матчем за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.
Тренер Непомнящего заявил, что было тяжело привести Яна в норму перед 13-й партией
  • РИА Новости

«Конечно, было непросто подходить к 13-й партии. Всё же была партия, в которой можно было выиграть, решить судьбу матча. Она обернулась обиднейшим поражением. Очень тяжело в этой ситуации привести своего подопечного в норму», — приводит слова Кишнёва «Матч ТВ».

13-я партия матча за звание чемпиона мира завершилась ничьей, которая была зафиксирована на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6,5-6,5.

Следующая партия состоится 29 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее сообщалось, что Кишнёв сомневается в полезности просмотра матчей московского «Спартака» для российского шахматиста.

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