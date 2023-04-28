Тренер Непомнящего: нельзя сказать, что просмотр матчей «Спартака» сейчас полезен Яну

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Тренер Яна Непомнящего Сергей Кишнёв считает, что есть сомнения, что просмотр матчей московского «Спартака» полезен российскому шахматисту в период проведения матча за шахматную корону.

«Мы смотрели и последний сумасшедший матч с «Краснодаром», который завершился со счётом 4:3. Напоминает в чём‑то наше противостояние здесь с Дин Лижэнем.

Нельзя сказать, что это полезно. Такие же американские горки, как у нас. Но опять же футбол идёт фоном. Не то чтобы прямо пристально смотрели за матчем», — приводит слова Кишнёва «Матч ТВ».

13-я партия матча за звание чемпиона мира завершилась ничьей, которая была зафиксирована на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6,5-6,5.

Следующая партия состоится 29 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее Кишнёв заявил, что матч за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем можно сравнить с матчем за шахматную корону 1978 года между Анатолием Карповым и Виктором Корчным.

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