Кишнёв: можно провести параллели между матчами Ян Непомнящий — Дин Лижэнь и Карпов — Корчной
- РИА Новости
«Можно и вспомнить исторически схожие матчи, провести параллели. Карпов — Корчной, например.
Мы проводим параллели со всеми матчами. Кстати, мы смотрели, что все поединки за первенство мира последних лет достаточно равные», — приводит слова Кишнёва «Матч ТВ».
13-я партия завершилась ничьей, которая была зафиксирована на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6,5-6,5.
Следующая партия состоится 29 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.
Ранее сообщалось, что вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что Ян Непомнящий и Дин Лижэнь смотрелись неуверенно в 13-й партии.