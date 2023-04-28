Кишнёв: можно провести параллели между матчами Ян Непомнящий — Дин Лижэнь и Карпов — Корчной

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Сергей Кишнёв, секундант российского гроссмейстера Яна Непомнящего, заявил, что матч за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем можно сравнить с матчем за шахматную корону 1978 года между Анатолием Карповым и Виктором Корчным.
Кишнёв: можно провести параллели между матчами Ян Непомнящий — Дин Лижэнь и Карпов — Корчной
  • РИА Новости

«Можно и вспомнить исторически схожие матчи, провести параллели. Карпов — Корчной, например.

Мы проводим параллели со всеми матчами. Кстати, мы смотрели, что все поединки за первенство мира последних лет достаточно равные», — приводит слова Кишнёва «Матч ТВ».

13-я партия завершилась ничьей, которая была зафиксирована на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6,5-6,5.

Следующая партия состоится 29 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее сообщалось, что вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что Ян Непомнящий и Дин Лижэнь смотрелись неуверенно в 13-й партии.

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