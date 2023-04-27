Смагин считает, что Дин Лижэнь и Ян Непомнящий выглядели неуверенно в 13-й партии
- РИА Новости
«После вчерашней сумасшедшей партии оба смотрелись неуверенно, ошибались. Причём в какой-то момент было тревожно за Яна, который белыми крайне неудачно разыграл дебют, но китаец после вчерашней партии тоже был совершенно неубедительным, дал Яну шанс», — приводит слова Смагина РИА Новости.
Ничья была зафиксирована на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6,5-6,5.
Следующая партия состоится 29 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.
Ранее президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович заявил, что хотел бы увидеть тай-брейк в матче между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.