Смагин считает, что Дин Лижэнь и Ян Непомнящий выглядели неуверенно в 13-й партии

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь смотрелись неуверенно в 13-й партии за звание чемпиона мира.

«После вчерашней сумасшедшей партии оба смотрелись неуверенно, ошибались. Причём в какой-то момент было тревожно за Яна, который белыми крайне неудачно разыграл дебют, но китаец после вчерашней партии тоже был совершенно неубедительным, дал Яну шанс», — приводит слова Смагина РИА Новости.

Ничья была зафиксирована на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6,5-6,5.

Следующая партия состоится 29 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович заявил, что хотел бы увидеть тай-брейк в матче между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.