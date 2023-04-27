Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что хотел бы увидеть тай-брейк в матче между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.

«Я бы хотел, чтобы был тай-брейк у такого матча, но если послезавтра всё закончится — мы всё равно увидели красивый матч. В решающей партии — белые есть белые, но Дин Лижэнь правильно ответил на этот вопрос: он будет испытывать дополнительное давление», — цитирует Дворковича ТАСС.

Россиянин играл белыми фигурами. Ничья была зафиксирована на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6,5-6,5.

Следующая партия состоится 29 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее Дин Лижэнь высказался о ничьей с Яном Непомнящим в 13-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.