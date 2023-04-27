Дин Лижэнь — о ничьей с Яном Непомнящим: не видел вариантов, как играть на победу

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о ничьей с Яном Непомнящим в 13-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Вчера у меня не было каких-то сильных эмоций после победы. А что касается сегодняшней партии, то даже если бы это были не последние партии матча за титул чемпиона мира, я бы пошёл на повторение ходов, потому что в эндшпиле была ничейная позиция. Я не видел вариантов, как играть на победу», — сказал Дин Лижэнь на пресс-конференции.

Россиянин играл белыми фигурами. Ничья была зафиксирована на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6,5-6,5.

Следующая партия состоится 29 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин высказал мнение, что Непомнящий будет иметь преимущество перед Дин Лижэнем в случае тай-брейка.