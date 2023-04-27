Карякин считает, что Непомнящий сможет стать чемпионом мира в случае тай-брейка

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказал мнение, что Ян Непомнящий будет иметь преимущество перед Дин Лижэнем в случае тай-брейка.
Карякин считает, что Непомнящий сможет стать чемпионом мира в случае тай-брейка
  • Gettyimages.ru

«Борьба нервов продолжается, чем ближе к развязке, тем напряжение становится выше. Градус повышается. Каждый ход и каждая ошибка может стоить звания чемпиона мира. Это ощущалось и в 13-й партии.

Игра была достаточно неровная. По дебюту было равенство, но Дин Лижэнь переиграл Яна Непомнящего, пытался удержать позицию, но всё-таки его ошибки подарили российскому гроссмейстеру шанс на успех. Китайский шахматист сходил ферзём на е7. Это, на мой взгляд, и определило ничейный результат.

Что касается 14-й партии, я думаю, что нас ожидает тай-брейк, потому что оба будут осторожничать и стараться не рисковать. Как я уже говорил ранее, Ян Непомнящий силён в тай-брейке, поэтому его можно назвать фаворитом, если эта партия сложится по такому сценарию», — заявил Карякин RT.

Ранее Филатов назвал Непомнящего фаворитом 14-й партии матча за мировую шахматную корону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить