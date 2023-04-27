Филатов назвал Непомнящего фаворитом 14-й партии матча за мировую шахматную корону

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказал мнение, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий является фаворитом в 14-й партии матча за мировую шахматную корону.

«Ян решил отдохнуть перед решающей партией, верим в его победу послезавтра. Думаю, преимущество на нашей стороне. Белый цвет — ничто по сравнению с тем психологическим давлением и ответственностью, которые будут висеть над Дин Лижэнем», — цитирует Непомнящего ТАСС.

Россиянин играл белыми фигурами. Ничья была зафиксирована на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6,5-6,5.

Следующая партия состоится 29 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее Непомнящий высказался о ничьей с Дин Лижэнем в 13-й партии матча за звание чемпионата мира по шахматам.