Непомнящий: наверное, в эндшпиле у меня были какие-то возможности, но я их не сумел найти

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о ничьей с китайцем Дин Лижэнем в 13-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.
Непомнящий: наверное, в эндшпиле у меня были какие-то возможности, но я их не сумел найти
  • Gettyimages.ru

«Вчера возникло ощущение, что что-то идёт не так. Но сегодня оно потихоньку отступало. В дебюте я неправильно сыграл d4, дальше меня уравняли. Наверное, в эндшпиле у меня были какие-то возможности, но я их не сумел изыскать», — цитирует Непомнящего Sport24.

Россиянин играл белыми фигурами. Ничья была зафиксирована на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6,5-6,5.

Следующая партия состоится 29 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее гроссмейстер Даниил Глебов ответил на вопрос, будет ли он рад, если Непомнящий обыграет Лижэня в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить