Непомнящий: наверное, в эндшпиле у меня были какие-то возможности, но я их не сумел найти

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о ничьей с китайцем Дин Лижэнем в 13-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Вчера возникло ощущение, что что-то идёт не так. Но сегодня оно потихоньку отступало. В дебюте я неправильно сыграл d4, дальше меня уравняли. Наверное, в эндшпиле у меня были какие-то возможности, но я их не сумел изыскать», — цитирует Непомнящего Sport24.

Россиянин играл белыми фигурами. Ничья была зафиксирована на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6,5-6,5.

Следующая партия состоится 29 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее гроссмейстер Даниил Глебов ответил на вопрос, будет ли он рад, если Непомнящий обыграет Лижэня в матче за звание чемпиона мира по шахматам.