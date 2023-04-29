Дин Лижэнь: нужно отдохнуть и найти мотивацию перед тай-брейком

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Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь отреагировал на ничью в 14-й партии матча за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим.
Дин Лижэнь: нужно отдохнуть и найти мотивацию перед тай-брейком
  • AFP

«Мне не надо было во что бы то ни стало выигрывать белыми, поэтому я решил выбрать такой дебют. Он был не слишком рискованный, но я ошибся. Сегодня я не буду играть тренировочные партии, мне нужно отдохнуть и найти мотивацию», — цитирует Дина Лижэня «Чемпионат».

В 14-й партии гроссмейстеры согласились на ничью после 90-го хода. Продолжительность составила более шести с половиной часов.

Счёт стал 7-7. 30 апреля матч россиянина и китайца продолжится на тай-брейке. 

Ранее сообщалось, что Непомнящий и Дин Лижэнь провели самую длинную партию в матче за звание чемпиона мира в Астане.

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