Непомнящий и Дин Лижэнь провели самую длинную партию в матче за звание чемпиона мира в Астане

Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли в самую длинную партию в матче за звание чемпиона мира, который проходит в Астане.

В 14-й партии гроссмейстеры согласились на ничью после 90-го хода. Это является самой длинной партией в противостоянии Яна Непомнящего и Дин Лижэня за звание чемпиона мира в 2023 году. Продолжительность составила более шести с половиной часов.

Счёт стал 7-7. 30 апреля матч россиянина и китайца продолжится на тай-брейке.

Ранее сообщалось, что Дин Лижэнь и Ян Непомнящий выявят чемпиона мира на тай-брейке в быстрых шахматах.