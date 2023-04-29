Всё решит тай-брейк: Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча за мировую шахматную корону

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь не смогли выявить сильнейшего в 14-й партии матча за шахматную корону и теперь чемпион мира определится по итогам тай-брейка. Китаец, действовавший в субботу белыми фигурами, несколько раз сильно рисковал. В самом начале встречи он попытался прорваться вперёд конём, но чуть не поплатился за это. А затем допустил серьёзную ошибку, переместив на е2 своего короля. Однако россиянин не увидел выигрышный ход ладьёй на b3 и дал сопернику возможность спастись. В итоге на 90-м ходу гроссмейстеры пожали друг другу руки.

После ничьей в 13-й партии матча за мировую шахматную корону многие эксперты считали, что победитель противостояния между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем определится уже на тай-брейке, поскольку в последней игре никто из гроссмейстеров не захочет рисковать — слишком многое стоит на кону.

Однако шахматисты, напротив, и не думали осторожничать. Партия началась спокойно: китаец отправил вперёд ферзевую пешку, и затем соперники разыграли защиту Нимцовича. Но уже на 12-м ходу Лижэнь импульсивно отправил в бой коня на g5, решив поставить чёрным мат.

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«Очень азартное решение, явно видно, китайцу не терпится победить или же уступить», — отметил комментировавший встречу гроссмейстер Сергей Шипов.

Россиянин легко справился с угрозой, перекрыв пути к наступлению коня пешкой на h6, а Дин в ответ вывел свою на h4, очень сильно рискуя. В этот момент Ян слегка улыбнулся, на что обратил внимание гроссмейстер Даниил Дубов.

«Его улыбка говорит: «Я понимаю, что ты делаешь, и как-то забавно, что у тебя хватает смелости совершить это в решающей партии». И это тоже снимает напряжение», — отметил шахматист.

Ян достаточно легко нашёл верный в данной ситуации ход ферзём на с7, создав угрозу для белого слона, и получил преимущество в партии.

«Я не рисковал, играл по позиции. Считал, что владею темпом, могу атаковать. Но получилось так, что я был излишне оптимистичен. После хода соперника ферзём на с7 понял: мне придётся защищаться», — признался Лижэнь.

Китаец после действий россиянина надолго задумался над своей позицией. Он разменял час времени, но сильнейший отход для слона так и не нашёл, отправив его на е2.

Увы, воспользоваться этим и развить инициативу Непомнящий не смог. Хотя перемещение пешки на b6 для предоставления свободы белопольному слону напрашивалось, он предпочёл действовать более просто и осторожно, отправив ладью на d8. А далее на 22-м ходу россиянин отступил своим слоном на d5, в то время как при перемещении его же на c6 можно было бы сохранить лишнюю пешку. Но гроссмейстер это не увидел, и ситуация за шахматной доской снова выровнялась. Впрочем, ненадолго.

Китаец в очередной раз попробовал обострить игру и отправил ладью на g3, а затем зачем-то переместил короля на e2. Это оказалось серьёзной ошибкой. Непомнящий сразу бросил вперёд ладью на с3, поймав в ловушку белого слона. И у Лижэня оставался лишь один вариант спастись — поставить шах ладьёй на g8, что он и сделал. Поэтому от запланированной комбинации Яну пришлось отказаться.

Тем не менее, шансы на победу у гроссмейстера сохранялись, если бы он на 37-м ходу перевёл ладью на b3, создав угрозу белой пешке. Вместо этого Ян отправил свою на е5 и вновь подарил сопернику шанс избежать поражения, поскольку при перемещении всё той же белой пешки на b6 произошла серия разменов, которая привела к ладейному окончанию с лишней фигурой у чёрных. После встречи Непомнящий признал свою ошибку.

«Думаю, ходом пешкой на е5 я упустил преимущество, не обратил внимание, что соперник может сдвоить ладьи на последней горизонтали. Когда я этот ход делал, то считал, что это был нормальный логичный ход. Возможно, ход ладьёй на b3 был бы победным», — сказал Непомнящий.

В эндшпиле компьютер оценивал позицию соперников как равную, однако быстро пожимать друг другу руки в этот раз претенденты не собирались. Непомнящий продолжал искать варианты для победы. Но Дин, тратя большое количество времени и сил, держался. И на 90-м ходу гроссмейстеры всё же согласились на ничью. По мнению тренера Владимира Поткина, в концовке китаец великолепно защищался.

«Ключевым стал момент ближе к первому контролю времени, когда россиянину нужно было выбрать путь для победы. Надо отдать должное Лижэню, при недостатке времени он сумел найти спасительную идею жертвы пешки. В ладийном эндшпиле Ян бросил все ресурсы и боролся до конца. Дин потратил практически всё время, чтобы построить крепость. И эта стена оказалась неприступна для Непомнящего», — сказал Поткин RT.

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Таким образом, чемпион мира определится в воскресенье на тай-брейке. По итогам жеребьёвки Непомнящий первую его партию вновь проведёт чёрными фигурами.

Тренироваться перед решающим днём соревнований гроссмейстеры не собираются. «Сегодня я уже немножко поиграл. Так что буду отдыхать. Мысли о чемпионстве? Худшее, что можно сделать, — это считать цыплят раньше времени», — пошутил Непомнящий.

А по словам Лижэня, ему нужно хорошо отдохнуть и найти мотивацию перед тай-брейком. При этом, по мнению гроссмейстера Петра Свидлера, прогнозировать исход матча теперь достаточно сложно.

«По обоим гроссмейстерам видно: с эмоциями и давлением, которое на них оказывают счёт и близость титула, они справляются не на «ура». Но не стоит переоценивать здесь роль нервов. В воскресенье им в некоем смысле будет играть легче, поскольку шахматы с коротким контролем дают большую возможность для самовыражения. Меньшую важность приобретает дебют, и большую — то, как хорошо ты готов действовать конкретно в этот день. Поэтому сложно прогнозировать, но будем с интересом смотреть, как завтра пойдёт игра», — отметил собеседник RT.