Тренер Непомнящего рассказал о настрое шахматиста на 14-ю партию

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Тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин рассказал о настрое российского гроссмейстера на 14-ю партию матча за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем.

«Я верю, что Ян хладнокровно подойдёт к партии и покажет в ней свою лучшую игру. У Дина есть несколько вариантов, как построить поединок. 

Ян во всеоружии готовится к полноценной борьбе. Я верю в Яна и в его успех», — приводит слова Поткина РИА Новости.

Счёт в противостоянии — 6,5-6,5. 14-я партия состоится 29 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился впечатлениями от матча за звание чемпиона мира по шахматам.

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