Карякин и Сенников проведут мастер-классы в Москве

Российский гроссмейстер Сергей Карякин и бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников проведут мастер-классы в Москве на XXII Международных спортивных играх детей городов-героев.

Мероприятие состоится с 30 апреля по 4 мая в Международном центре самбо при поддержке Департамента спорта города Москвы в рамках празднования 100-летия московского спорта.

Мероприятие объединит 400 участников из 11 городов России и Беларуси, удостоенных высшей степени отличия за героическую оборону во время Великой Отечественной войны. После официальной церемонии участников Игр будут ждать мастер-классы знаменитых российских спортсменов: гроссмейстера Сергея Карякина и футболиста Дмитрия Сенникова.

Ранее Карякин высказал мнение, что Ян Непомнящий будет иметь преимущество перед Дин Лижэнем в случае тай-брейка.