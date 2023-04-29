Карякин и Сенников проведут мастер-классы в Москве

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин и бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников проведут мастер-классы в Москве на XXII Международных спортивных играх детей городов-героев.
Карякин и Сенников проведут мастер-классы в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Kempin

Мероприятие состоится с 30 апреля по 4 мая в Международном центре самбо при поддержке Департамента спорта города Москвы в рамках празднования 100-летия московского спорта.

Мероприятие объединит 400 участников из 11 городов России и Беларуси, удостоенных высшей степени отличия за героическую оборону во время Великой Отечественной войны. После официальной церемонии участников Игр будут ждать мастер-классы знаменитых российских спортсменов: гроссмейстера Сергея Карякина и футболиста Дмитрия Сенникова.

Ранее Карякин высказал мнение, что Ян Непомнящий будет иметь преимущество перед Дин Лижэнем в случае тай-брейка.

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