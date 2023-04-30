Дворкович: Непомнящий заслуживал победу в матче за шахматную корону не меньше Дин Лижэня

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о поражении россиянина Яна Непомнящего от китайца Дин Лижэня в матче за шахматную корону.

«Надо отметить, что не в меньшей степени победу заслуживал и Ян. Он владел игровой инициативой по ходу всего матча, несколько раз был в шаге от победы — упустил победу в 12-й и 14-х партиях», — приводит слова Дворковича ТАСС.

На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5.

Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее в Кремле поздравили с победой китайского гроссмейстера Дин Лижэня.