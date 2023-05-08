Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в первой партии после матча за шахматную корону
- РИА Новости
Непомнящий играл белыми фигурами. Ничья была зафиксирована на 54‑м ходу.
После трёх туров Непомнящий лидирует на соревнованиях в Бухаресте, имея два очка в активе.
В четвёртом туре, который пройдёт 9 мая, Непомнящий сыграет чёрными с американцем Фабиано Каруаной.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о проведении матча за шахматную корону между соотечественником Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.