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Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в первой партии после матча за шахматную корону

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в третьем туре Grand Chess Tour — 2023.
Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в первой партии после матча за шахматную корону
  • РИА Новости

Непомнящий играл белыми фигурами. Ничья была зафиксирована на 54‑м ходу.

После трёх туров Непомнящий лидирует на соревнованиях в Бухаресте, имея два очка в активе.

В четвёртом туре, который пройдёт 9 мая, Непомнящий сыграет чёрными с американцем Фабиано Каруаной.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о проведении матча за шахматную корону между соотечественником Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

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