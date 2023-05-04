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Карякин: по качеству матч за звание чемпиона мира в этом году был ниже обычного уровня

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о проведении матча за шахматную корону между соотечественником Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.
Карякин: по качеству матч за звание чемпиона мира в этом году был ниже обычного уровня
  • РИА Новости

«Мне, как зрителю, было интересно смотреть, хотя признаюсь, что по качеству игра была ниже обычного уровня, которую привыкли видеть на матчах на первенстве мира. Процентов на 80 это были нервы. На обстановку повлияло отсутствие Магнуса», — цитирует Карякина kp.ru.

На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5. Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Норвежец Магнус Карлсен в июле отказался от участия в матче за звание чемпиона мира с Непомнящим.

Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович подвёл итоги матча за мировую шахматную корону.

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