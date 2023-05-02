Президент ФИДЕ назвал матч Непомнящий — Лижэнь блокбастером с непредсказуемым результатом

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович подвёл итоги матча за мировую шахматную корону, который прошёл в Астане (Казахстан).
Президент ФИДЕ назвал матч Непомнящий — Лижэнь блокбастером с непредсказуемым результатом
  • globallookpress.com
  • © Kalizhan Ospanov/XinHua

«Участники «подлили масла в огонь» своей бескомпромиссной игрой. Можно сказать, что в последней партии на тай-брейке получилась в какой-то мере голливудская история. Не просто кино, а блокбастер с непредсказуемым результатом», — цитирует Дворковича «Матч ТВ»

На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5.

Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее Дворкович высказался об отказе норвежца Магнуса Карлсена играть в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.

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