Дин Лижэнь: Ян Непомнящий — великолепный боец
- РИА Новости
«Я бы хотел поблагодарить Казахстанскую федерацию шахмат и спонсоров, которые помогли матчу состояться. Кроме того, хотел бы сказать спасибо моему оппоненту Яну. Он великолепный боец и боролся до конца», — цитирует Лижэня «Матч ТВ».
31 апреля китаец победил россиянина на тай-брейке со счётом 2,5:1,5.
Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.
Ранее в Кремле поздравили с победой китайского гроссмейстера Дин Лижэня.