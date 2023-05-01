Дин Лижэнь: Ян Непомнящий — великолепный боец

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал победу над россиянином Яном Непомнящим в матче за мировую шахматную корону в Астане (Казахстан).

«Я бы хотел поблагодарить Казахстанскую федерацию шахмат и спонсоров, которые помогли матчу состояться. Кроме того, хотел бы сказать спасибо моему оппоненту Яну. Он великолепный боец и боролся до конца», — цитирует Лижэня «Матч ТВ».

31 апреля китаец победил россиянина на тай-брейке со счётом 2,5:1,5.

Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее в Кремле поздравили с победой китайского гроссмейстера Дин Лижэня.