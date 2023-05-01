«Попробует в третий раз»: как в России отреагировали на поражение Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону

Ян Непомнящий должен войти в историю и стать единственным гроссмейстером, который трижды выиграл турнир претендентов, после чего ещё раз побороться за мировую шахматную корону. Такое мнение высказал глава ФШР Андрей Филатов. В окружении россиянина поражение на тай-брейке в Астане назвали катастрофой, хотя признали, что упрекнуть спортсмена не в чем. А тренер Владимир Поткин попросил поддержать игрока в трудную минуту. Экс-чемпион мира Анатолий Карпов, в свою очередь, отметил прогресс китайской школы, а норвежец Магнус Карлсен поздравил Дин Лижэня с титулом.

После поражения Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону все болельщики россиянина и его окружение находились в подавленном состоянии. Казалось, победа была у него в руках, однако вместо этого ему вновь нужно начинать путь к титулу с турнира претендентов.

Как признался тренер Яна Сергей Кишинёв, для всей команды итог тай-брейка стал настоящей трагедией, поскольку в этот раз, в отличие от противостояния в 2021 году с Магнусом Карлсеном, титул был очень близко.

«Результат матча — катастрофа для нас. Тай-брейк, как и весь матч, шёл очень хорошо. В четвёртой Ян рискнул, и получилась очень сложная позиция, в которой он до конца пытался выиграть — у него было больше времени. В итоге необоснованная игра на выигрыш привела к его поражению. Уж очень Непомнящий хотел победить. По его словам, сделал всё, что мог. Получился близкий матч. В конце, когда в последней партии тай-брейка у соперника осталась минута, всё возможно. Так и получилось… К нашему сожалению, Ян проиграл», — приводит слова Кишинёва «Чемпионат».

При этом, по словам тренера, Непомнящего сложно в чём-то упрекнуть по итогам противостояния с Дин Лижэнем.

«Он реально проиграл три партии: каждое поражение — это как маленькая смерть. Но после них восстанавливался и шёл вперёд. Соперник был очень упорный: ничего не дарил и бился до конца. И вот это упорство… Такое ощущение, что в этом матче вторым номером было играть легче, чем первым. Мы очень расстроены. Но надо принять это поражение и жить дальше», — отметил специалист.

Старался не терять присутствия духа и тренер Владимир Поткин. Он попросил болельщиков поддержать Непомнящего в трудную минуту.

«Хочется закончить этот поединок на мажорной ноте. Потому что Ян проделал очень большую работу, чтобы оказаться здесь и провести такой яркий и большой матч, который держал в напряжении до последней минуты. Он почти всё время владел инициативой, отдал себя полностью борьбе. У него были все шансы в основное время, особенно в 12-й партии, когда Непомнящий был близок к победе как никогда и мог оформить чемпионский титул. Но Дин Лижэню стоит отдать должное, потому что он провёл этот тай-брейк на очень высоком уровне и по праву добился такой большой победы», — сказал Поткин в беседе с RT.

В то же время, по мнению тренера, гроссмейстер не откажется от своей мечты и наверняка постарается в третий раз побороться за титул.

«Ян очень сильно вырос в шахматном плане, ведь он уже второй раз вышел на матч. Два раза выиграл турнир претендентов. Но есть ещё над чем работать — это было видно по его игре. Я уверен, что Непомнящий ещё покажет свой высокий уровень на других турнирах. На том же турнире претендентов, где будет очень много молодых шахматистов. Он продолжит свой шахматный рост, и мы сможем увидеть его в третий раз в матче за шахматную корону», — заявил Поткин RT.

Глава ФШР Андрей Филатов также уверен: россиянин сможет вписать своё имя в историю.

«Надо похвалить Яна, большой молодец, отдал много сил и энергии. Это большой удар по нервной системе. Надеемся, что наш спортсмен восстановится к турниру претендентов и войдёт в историю как единственный шахматист, кто трижды выиграл турнир претендентов. Надеюсь, что здоровье позволит», — отметил Филатов.

Пытаясь объяснить причины поражения россиянина, вице-президент ФШР Сергей Смагин вновь обратил внимание на психологию. По его словам, Ян в последней партии подумал, что никак не проиграет позицию, и сделал несколько ошибок в не самых сложных ситуациях.

«Когда напряжение нарастает, его голова перестаёт быть холодной. Китаец не делал гениальных ходов, как Ян, но средний уровень его ходов был достаточно высокий, в критические моменты он играл хладнокровно, а Непомнящий развалил всю игру за 30 секунд. В матче не было доминирования одного игрока, борьба шла кость в кость. Они играли без всяких оглядок, без стратегических замыслов. У нашего шахматиста возможностей выиграть было гораздо больше, и в проигрыше он может корить только себя», — приводит ТАСС слова вице-президента ФШР.

А исполнительный директор организации Александр Ткачёв отметил, что гроссмейстер должен был всё решать в классической части, поскольку быстрые шахматы — большая лотерея.

«Но легко говорить постфактум. Что случилось с Яном, узнаем чуть позже. Наверное, чуть больше повезло сопернику. В 32 года заканчивать карьеру не стоит. Ещё будет шанс, с его опытом и бойцовскими качествами», — сказал Александр Ткачёв.

Не смог удержаться от комментария и Дмитрий Губерниев, который также следит за шахматами.

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«Жаль, что снаряд попал дважды в одну воронку, потому что такая же ситуация в своё время была у Сергея Карякина с Магнусом Карлсеном. Непомнящий демонстрировал очень хорошую форму, и победа чёрными в самом начале, казалось бы, приближала нас к благоприятному исходу, но на этом длинном турнирном пути нервы оказались крепче у китайца. Мне кажется, у него было психологическое преимущество уже перед началом тай-брейка. Хотя дебютная подготовка и подготовка в эндшпиле у обоих спортсменов очень сильная», — сказал Губерниев.

Заслужил много тёплых слов и Лижэнь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который также является главой попечительского совета ФШР, поздравил его с победой.

«У нас очень сильные позиции в мировых шахматах. Шахматы в России стремительно развиваются. У нас блестящая плеяда гроссмейстеров. Сегодня победил представитель Китая. Поздравим его. Он был сильнее. Это шахматы. Наши гроссмейстеры будут работать дальше», — сказал Песков.

Почётный президент ФШР Анатолий Карпов, в свою очередь, отметил развитие шахмат в Китае.

«Обидно, конечно, что Непомнящий проиграл. Шансы выиграть у него были, и даже больше, чем у соперника. Удивительно, что матч не закончился в основное время, а в быстрых шахматах Лижэнь лучше и стремительнее решал проблемы. Что ж, можно только поздравить Федерацию шахмат Китая с тем, что впервые её представитель стал чемпионом мира. Женщины уже брали шахматную корону, а вот среди мужчин первый раз», — сказал Карпов.

Поддержал китайца и Магнус Карлсен. «Сам вписал своё имя в вечность. Поздравляю, Дин», — оставил норвежец сообщение в социальных сетях.