Непомнящий — о поражении от Дин Лижэня: думаю, мне стоило закончить всё в классическом матче

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о поражении от китайца Дин Лижэня в матче за шахматную корону 2023 года.

«Думаю, у меня были шансы. Много позиций, где я мог реализовать преимущество. Думаю, мне стоило закончить всё в классическом матче. Но случился тай-брейк — это лотерея, особенно спустя 14 партий матча. И я допустил ошибку. Так бывает», — цитирует Непомнящего Sport24.

На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5.

Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее Карлсен поздравил Дин Лижэня с победой в матче за звание чемпиона мира по шахматам.