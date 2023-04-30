Поткин назвал ключевой момент в решающей партии тай-брейка между Непомнящим и Дином

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Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин выделил ключевой момент решающей партии тай-брейка в матче за звание чемпиона мира по шахматам.
Поткин назвал ключевой момент в решающей партии тай-брейка между Непомнящим и Дином
  • AP

«Партия шла на три результата, и была очень сложная позиция. В какой-то момент Ян Непомнящий перехватил инициативу и поборолся за победу, но Дин Лижэнь точными ходами поддержал равновесие.

Ключевой момент был, когда Дин оставил себе очень мало времени и продолжил играть на победу, хотя позиция была объективно равной. Возможно, судьба вознаградила Лижэня за его настрой. Потому что ничья была уже совсем близко, как и блиц, где Ян имеет преимущество. Всё-таки перевес был на стороне Непомнящего. Поэтому рывок Дина стал решающим, на мой взгляд», — рассказал Поткин RT.

Ранее Поткин призвал поддержать Непомнящего после поражения от Дина.

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